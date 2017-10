Gut gelaunt Bücher lesen

Wilhelmsruh.

Unter dem Motto „Leselaune Donnerstag“ lädt die Nachbarschaftsbibliothek Wilhelmsruh bis zum 21. Dezember donnerstagsnachmittags Kinder ein, eine Stunde voller Geschichten zu erleben. Es werden Geschichten vorgelesen, und die Leseanfänger können mit ihren erwachsenen Begleitern in Kinderbüchern schmökern. Los geht es am 2. November. Die Bibliothek in der Hertzstraße 61 ist für diese Veranstaltungsreihe donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Platzreservierungen unter40 72 48 48 oder per E-Mail info@leben-in-wilhelmsruh.de