Lesung mit Andreas Ulrich

Wilhelmsruh.

Der Verein Leben in Wilhelmsruh veranstaltet am 10. November eine Lesung in der Nachbarschaftsbibliothek in der Hertzstraße 61. Um 19.30 Uhr ist Andreas Ulrich zu Gast. Man kennt ihn als Radiomoderator. Er wird aus seinem Buch „Torstraße 94“ lesen. Die Torstraße ist zwei Kilometer lang und verbindet die Friedrichstraße im Westen mit der Prenzlauer Allee im Osten. Wie in kaum einer anderen Straße ist dort die brüchige Geschichte Berlins greifbar. Am Beispiel des Hauses Nummer 94, das ungefähr in der Mitte der Straße liegt, geht Andreas Ulrich den Spuren der Vergangenheit nach. Ob eine Agentin oder ein Konditor, ob ein Bankräuber oder eine Näherin, ob ein Supermodel oder ein Parteisekretär – das Haus und seine Bewohner haben Dramatisches und Komisches, Absurdes und Unglaubliches erlebt. Anmeldung unter91 77 23 70 oder per E-Mail info@leben-in-wilhelmsruh.de