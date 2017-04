Neue Ausstellung in der Bibliothek

Berlin: Nachbarschaftsbibliothek Wilhelmsruh |

Wilhelmsruh.

„Der magische Wimpernschlag“ ist der Titel einer Ausstellung, die bis Anfang Juli in der Nachbarschaftsbibliothek Wilhelmsruh in der Hertzstraße 61 zu besichtigen ist. Ausgestellt werden Bilder der Berliner Kunsttherapeutin Andrea Endrulat. Eröffnet wird die Schau am 5. Mai um 19 Uhr. Danach ist sie zu den Öffnungszeiten der Bibliothek montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr sowie mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr zu besichtigen. Weitere Informationen unter

40 72 48 48.