Politischer Abend mit den Pankower Bundestagskandidaten

Pankower Direktkandidatinnen und -kandidaten stellen sich den Kleingärtnern



Der Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V.lädt amalle Gartenfreundinnen und Gartenfreunde in dasein, umsich mit den Pankower Direktkandidatinnen und –kandidaten zum Deutschen Bundestag auszutauschen.Bei der Veranstaltung können alleGartenfreunde/innen die anwesenden Politikerinnenund Politiker befragen, wie sie sich im Bundestag für das Kleingartenwesen aber auch für anderweitigewichtige Themen einsetzen wollen.Folgende Bundestagskandidat*innen haben dieTeilnahme an der Veranstaltung bereits zugesagt:KlausMindrup (SPD),Stefan Liebich (Die Linke).in Vertretung von Herrn Gottfried Ludewig kommt Herr Andreas Retschlag, BVV-Mitglied der CDU-FraktionPankow.Der Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V. ist der Dachverband von 58 Mitgliedsvereinen mit über10.000 Kleingärtnern.Weitere Infos überwww.gartenfreunde-pankow.deoder direkt per Mailüber



info@gartenfreunde-pankow.de.