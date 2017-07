Stadtrat berichtet über Vorhaben

Berlin: Dittmann’s |

Rosenthal. Zu einem „Dialog mit der Lokalpolitik“ laden der Bürgerverein Dorf Rosenthal und der Stadtrat für Stadtentwicklung, Vollrad Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen), am 6. Juli ein. Er findet um 17.30 Uhr in Dittmann’s Restaurant in der Hauptstraße 106 statt. Der Stadtrat wird über den Sachstand zu mehreren Themen berichten. Unter anderem geht es um die weitere Planung für die Kastanienallee zwischen Dietzgen- und Friedrich-Engels-Straße, um die Entlastung des Dorfkerns vom Lkw-Verkehr, um den Zustand und die Wartung von Fußwegen sowie um das Verkehrskonzept für den Pankower Norden. BW