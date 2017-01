Mit einer Lampe im Außenbereich lässt sich Ihr Eigenheim perfekt ins rechte Licht bringen und sorgt auch für zusätzlich Sicherheit in der dunklen Jahreszeit. Genauso wie man mit den verschiedensten Lampen im Innenbereich eine angenehme Beleuchtung schaffen kann, sollte man im Außenbereich die passenden Lampen nutzen.

Wie soll die Leuchte aussehen

Die passenden Leuchtmittel für die Lampen im Außen- und Eingangsbereich

Zum einen ist eine ausreichende Beleuchtung der Fassade und der Wege die Grundlage für ein sicheres Erreichen der Eingangstür, Zugängen, Garagen usw. und zum anderen erreichen Sie durch die richtige Außenbeleuchtung eine tolle Präsentation des Grundstücks, Hauses, eines Geschäfts oder eines Firmengebäudes.Natürlich ist solche eine Ausleuchtung je nachdem um was für ein Gebäude es sich handelt unterschiedlich zu gestalten. genau aus diesem Grund gibt es ein riesiges Angebot an Außenlampen und Leuchten wie hier , die auf jeden Einsatz abgestimmt werden können, die unterschiedlichsten Designs, viele Varianten der Lichtqualität, bieten die unterschiedlichsten Beleuchtungseffekte.Metall wie Messing oder Kupfer und bieten durch ihren Glanz auch tagsüber einen schönen Blickfang. Umso schlichter die Gestaltung ausfällt desto besser passen diese Lampen auch zum beliebten Landhausstil, gerade wenn die Lampen dann in einem dunklem Farbton wie Anthrazit, Braun, Grau oder Schwarz gehalten sind diese besonders stimmig.Gerade Linien, elegant, schlicht, eckig oder rund diese Lampen lassen sich unkompliziert bei den meisten Gebäuden und Grundstücken einsetzen. Möchten Sie sich nicht auf einen Farbton festlegen können Sie auch zu Lampen aus Edelstahl greifen, diese sind besonders hochwertig, wetterfest und passen praktisch überall dazu. Weitere Materialien aus denen Lampen für den Außenbereich gefertigt sein können sind z. B. Aluminium, Glas oder Kunststoff.Gerade die Lampen im Außenbereich müssen für eine gute Ausleuchtung des Eingangsbereiches und der Zugangswege sorgen, das Licht sollte ausreichend hell sein und dabei energiesparend sein.Die Beleuchtung im Außenbereich erfüllt eher praktische Zwecke und viele Menschen sind daher darauf bedacht im Außenbereich eher günstigere Lampen einzusetzen, während man im Innenbereich gesteigerten Wert auf eine schöne Beleuchtung legt. Die Außenlampen verwenden ein hochwertiges Leuchtmittel um die Stromkosten gering zu halten.Immer seltener werden Glühlampen verwendet, der Umstieg auf LED Beleuchtung bietet viele Vorteile, der niedrige Stromverbrauch und die längere Lebenszeit sprechen deutlich für diese Leuchtmittel. Eine Energiesparlampe ist im Außenbereich nicht sonderlich gut geeignet da diese erst eine Weile braucht um die maximale Helligkeit zu erreichen.