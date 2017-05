Turnier der jungen Fußballer

Wilhelmsruh.

Zum 5. Nordend-Cup lädt der Fußballverein Concordia Wilhelmsruh 1895 in die Nordendarena ein. Etwa 100 junge Fußballer aus dem U11-Juniorenbereich treten an. Zugesagt haben zwölf Mannschaften der Vereine SV Empor Berlin, Füchse Berlin, Weißenseer Fußballclub, VfB Fortuna Biesdorf, SG Rotation Prenzlauer Berg, SV Victoria Seelow, SCC Berlin, FSV Fortuna Britz 90, SC Borsigwalde, Fußballclub Lokomotive sowie natürlich Concordia Wilhelmsruh. Zuschauer sind am 27. Mai ab 10.45 Uhr in der Dietzgenstraße 187-189 willkommen. Weitere Informationen zum Turnier gibt es auf http://asurl.de/13df