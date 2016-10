Das Herz des Campus Efeuweg mitgestalten: Bürger sind zum Workshop eingeladen

Gropiusstadt. Das vom Bezirksamt beauftragte Koordinationsteam des Campus Efeuweg lädt interessierte Bewohner am 10. Oktober von 16.30 bis 19.30 Uhr zu einem Workshop ein.

Weitere Infos zum Projekt gibt es unter www.campus-efeuweg.de

In der Veranstaltung geht es darum, gemeinsam Ideen für die Gestaltung des Wegenetzes auf dem Campus zu entwickeln sowie für den zentralen Platz, der laut Masterplan zwischen der Gemeinschaftsschule, dem Degewo-Stadion und dem Neubau des Oberstufenzentrums liegen wird. Das „Forum“, wie der Platz genannt wird, soll das Herz des Campus werden und der zentrale Ort für Treffen der Nachbarschaft, für Austausch und Veranstaltungen. Die Bewohner haben Gelegenheit darzulegen, was aus ihrer Sicht passieren müsste, damit sie Lust haben, auf dem Platz ihre Zeit zu verbringen. Sie können auch Vorschläge einbringen, welche neu angelegten Wege, die derzeit noch auf dem isoliert liegenden Campus verlaufen, aus ihrer Sicht zu wichtigen Zielen in der Gropiusstadt führen könnten und wie diese aussehen sollten.Ideen, die während der Bewohnerbeteiligung gesammelt werden, sollen im kommenden Jahr bei der Fachplanung des Campus berücksichtigt werden. Dann soll das Vorhaben des Bezirks endgültig Gestalt annehmen.Der Workshop findet in der Aula der Gemeinschaftsschule am Efeuweg 34 statt, Zugang ist über die Fritz-Erler-Allee. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen nimmt das Koordinationsteam des Campus Efeuweg, das Architekturbüro Hella Rolfes, bis zum 7. Oktober entgegen unter efeu@rolfes-architekten.com oder unter01 51-22 64 46 03.