Bubenstreiche und Bläsermusik in der Alten Dorfschule

Rudow.

Eine pointenreiche und lebendige Inszenierung des alten Klassikers „Die Feuerzangenbowle“ ist in einer Aufführung in der Alten Dorfschule Rudow am 17. Dezember um 20 Uhr zu sehen. Die Schauspieler Jan Damitz und Helmuth Meier-Lautenschläger erzählen und spielen die schönsten Bubenstreiche. In einer Matinee erklingt am Tag darauf ab 11 Uhr vorweihnachtliche Bläsermusik. Ein "Trio d'anches" – ein Ensemble aus Oboe, Klarinette und Fagott – spielt Musik von Mozart, Milhaud, Leclair und Weihnachtslieder zum Mitsingen. Karten für beide Veranstaltungen kosten sechs Euro. Anmeldungen in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60, unter66 06 83 10 oder per E-Mail an anmeldung@dorfschule-rudow.de