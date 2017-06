Berlin: Alte Dorfschule Rudow |

Rudow. Ein Porträt Theodor Fontanes in Gedichten und Selbstzeugnissen präsentieren Rosa und Jonathan Tennenbaum am Sonntag, 25. Juni, um 11 Uhr in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60. Zum Vortrag werden Balladen des Dichters, Auszüge aus Prosawerken und Aussagen von Zeitgenossen gebracht – begleitet von zeitgenössischer Klaviermusik. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Um Anmeldung bis Freitag, 23. Juni, 12 Uhr, unter 66 06 83 10 wird gebeten. sus