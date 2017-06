Berlin: Alte Dorfschule Rudow |

Rudow.

Der beliebte Filzkurs mit Prisca Hausig-Gröpler findet auch in diesen Sommerferien statt. Die Kinder treffen sich Montag bis Mittwoch, 24. bis 26. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60. Die Gebühr beträgt 15 Euro. Wer dabei sein möchte, melde sich bitte bis spätestens 17. Juli an. Weitere Informationen unter

66 06 83 10 oder anmeldung@dorfschule-rudow.de