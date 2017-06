Folk-Musik in der Alten Dorfschule

Rudow.

Drei Menschen, zwei Bands: Am Sonnabend, 8. Juli, um 20 Uhr treten „Jamestown Ferry“ und „Eleven Strings“ in der Alten Dorfkirche, Alt-Rudow 60, auf. Jamestown Ferry, das sind Doreen und Maik Wolter, Sie spielen und singen amerikanische Folksongs und irisch-schottische Balladen. Bei Eleven Strings gesellt sich Olaf Block dazu. Zu Gehör gebracht werden Folk mit Banjo und Guitar und auch Songs in deutscher Sprache. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Bitte bis Freitag, 7. Juli, 12 Uhr anmelden unter66 06 83 10 oder www.dorfschule-rudow.de