Klassik in der Dorfschule

Rudow.

Die Alte Dorfschule Rudow lädt am Freitag, 29. September, um 20 Uhr zu einem Klassikabend mit dem „Fabiana Striffler Trio“ ein. Auf dem Programm stehen Werke von Musikern des ausgehenden 19. sowie beginnenden 20. Jahrhunderts. Dazu gehören Béla Bartok, Gabriel Fauré, Hanns Eisler und Lili Boulanger. Das Trio veröffentlicht in diesem Jahr sein neues Album „Hemme Nicht Deiner Seele Flug“. Daraus werden an diesem musikalischen Abend Werke vorgestellt. Anmeldung unter66 06 83 10, weitere Informationen auf: http://alte.dorfschule-rudow.de, Eintritt: sechs Euro.