Lieder von Viviani und von Brecht

Rudow.

„Napoli ist überall“ heißt es Sonntag, 27. November, um 11 Uhr in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60. Die Sängerin Rachelina und ihr Ensemble präsentieren Lieder aus Singspielen von Raffaele Viviani und Bertolt Brecht. Viviani gilt als der Brecht Neapels. In seinen Liedern aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt er die einfachen Leute in den Gassen seiner Heimatstadt zu Wort kommen, beschreibt ihre Leiden und Leidenschaften. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Anmeldungen bis Freitag, 25. November, 12 Uhr, unter66 06 83 10 oder per E-Mail: anmeldung@dorfschule-rudow.de