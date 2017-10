Puppenspiel in der Dorfschule

Rudow.

Das Figurentheater Ute Kahmann ist am Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr zu Gast in der Alten Dorfschule, Alt Rudow 60. Zu sehen ist das Puppenspiel „Der kleine Häwelmann“ nach dem Märchen von Theodor Storm. Es ist Nacht. Der kleine Häwelmann kann nicht schlafen. Da kommt ihm ein wunderbarer Gedanke. Er spannt in seinem Rollenbettchen ein Segel auf und bläst hinein. Im Traum fährt der Junge aus dem Haus hinaus, in die Stadt, dann in den Wald und sogar in den Himmel hinein. Die Aufführung ist für Zuschauer ab 3 Jahre geeignet. Der Eintritt kostet 3,50 Euro pro Person. Weitere Infos und Anmeldung auf http://alte.dorfschule-rudow.de oder unter66 06 83 10.