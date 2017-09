Puppentheater in der Dorfschule

Rudow.

Das Puppentheater Parthier gibt am Sonntag, 17. September, um 2017, um 16 Uhr eine Vorstellung in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60. „Die Hänsel und Gretel“ heißt es frei nach den Brüdern Grimm. Nachdem Hänsel und Gretel den Krug mit der letzten kostbaren Milch zerbrochen haben, werden sie von ihrer verzweifelten Mutter in den Wald zum Beerensuchen geschickt. Dort verirren sie sich und gelangen schließlich an ein Haus aus lauter Süßigkeiten. Das vergnügliche Marionettenstück ist für Kinder ab vier Jahre. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro. Bitte bis Freitag, 15. September, 12 Uhr, anmelden unter66 06 83 10 oder an anmeldung@dorfschule-rudow.de