Reiseführerfür die Ohren

Rudow.

Einen farbenfrohen Reiseführer für die Ohren verspricht das Quartett „Nupelda“, das am Sonnabend, 13. Mai, um 20 Uhr in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60, auftritt. Das Ensemble besteht aus zwei Frauen und zwei Männern, die aus der Türkei, Syrien, Israel und Deutschland stammen. Zu Gehör bringen sie Lieder aus Anatolien und Mesopotamien. Mit viel Fingerfertigkeit und Spielfreude an den Instrumenten Kaval, Saz, Gitarre, Erbane, Geige und Cajun präsentieren sie traditionelle Stücke und Eigenkompositionen. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Um Anmeldung bis Freitag, 12. Mai, um 12 Uhr wird gebeten unter66 06 83 10 oder unter anmeldung@dorfschule-rudow.de