Berlin: Dorfkirche Rudow |

Rudow. Viele Stände mit schönen Dingen und Leckereien, gemeinsames Singen und ein Posaunenchor warten auf die Besucher des Adventsbasars rund um die Dorfkirche Rudow, Köpenicker Straße 187. Willkommen sind sie am Sonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr. Der Erlös ist in diesem Jahr für das „Kinderhospiz Sonnenhof“ und für den „Kältebus Neukölln“ bestimmt. Wer noch einen Kuchen backen und spenden möchte, kann sich in der Küsterei melden unter 669 92 60. sus