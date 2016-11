Tango mit Leidenschaft

Rudow.

Alte und neue Tangomusik bringt das Trio „Tangria“ am 3. Dezember in die Alte Dorfschule Rudow. Die Herkunft der drei Musiker ist international, ihre Leidenschaft für die Musik verbindet sie. Zum Trio gehören die aus Österreich stammende Katharina Wibmer an der Violine, die spanische Cellistin Maria Rita Mascarós Ferrer und der aus Deutschland stammende Akkordeonist Gerhard A. Schiewe. Das Konzert in Alt-Rudow 60 beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Anmeldungen sind erbeten bis Freitag, 12 Uhr, unter66 06 83 10 oder unter anmeldung@dorfschule-rudow.de