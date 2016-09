Bei Bauer Mendler wird am Wochenende Erntedank gefeiert

Rudow. Der Herbst schickt seine ersten Boten, die Ernte ist eingefahren. Es wird Zeit für das Erntedankfest. Diese dörfliche Tradition wird auch in der Großstadt Berlin gepflegt. Am Wochenende 24. und 25. September findet das Fest bei Bauer Mendler in Rudow statt.

Es ist schon zu einer guten Tradition geworden, dass die Besucher mit dem Streichelzoo für die Kinder, mit frischer Milch und einem Programm für die ganze Familie auf dem Bauernhof Mendler in der Lettberger Straße 94 begrüßt werden. Kooperationspartner ist das Bezirksamt Neukölln.Für beide Tage ist ein abwechslungsreiches Programm auf dem Milchhof vorbereitet: Die Besucher können einen Blick in die Reithalle werfen und die landwirtschaftlichen Geräte besichtigen. Auf dem ganzen Gelände wird etwas geboten. Die Bandbreite reicht von den frischen Produkten vom Bauernhof, von Milch über Obst und Gemüse bis zu frisch gebackenem Brot, Bratwurst und selbst gemachter Erbsensuppe. Dazu gibt es Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie ‑ Ponyreiten, einen Streichelzoo, Treckerfahrten und Kinderkarussells.Der Höhepunkt des Festes ist das Feuerwerk und die Scheunen-Party. Am Sonnabend, 24. September, erleuchtet am Abend gegen 22 Uhr ein riesiges Feuerwerk den Himmel über dem Milchhof. Bereits ab 18 Uhr steigt in der Reithalle die Party. Am Sonntag findet um 12 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst statt. Danach steigen zahlreiche Friedenstauben symbolisch in den Himmel auf.Die Öffnungszeiten sind am Sonnabend, 24. September, von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag, 25. September, von 10 bis 18 Uhr. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.Den Milchhof Mendler erreichen Besucher bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der U7 bis U-Bahnhof Rudow und dann mit dem Bus 371 bis zur Lettberger Straße/Ostburgerweg. Nach einem kleinen Fußweg hat man das Ziel erreicht.

Weitere Informationen gibt es auf www.milchhof-mendler.de