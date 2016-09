Al-Khalaf gelingt Dreierpack

Rudow. Im Neuköllner Bezirksduell gegen den BSV Hürtürkel hat der TSV Rudow am vergangenen Sonntag verdient mit 4:2 gewonnen. Die Rudower Treffer erzielten Al-Khalaf, der einen Dreierpack schnürte, und Holtz. Es war bereits das sechste Berlin-Liga-Spiel ohne Niederlage für die Mannschaft von Trainer Aaron Müller, die sich in der Tabelle auf Rang fünf verbessert. Das nächste Spiel führt den TSV am Sonnabend, 14 Uhr, zu Pokalsieger BFC Preussen.

