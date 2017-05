Czuba-Tor zu wenig

Rudow. Der Auswärtscoup blieb aus. Die Mannschaft von Aaron Müller musste sich am vorigen Sonntag dem Berlin-Liga-Rivalen Nordberliner SC mit 1:2 geschlagen geben. Czuba hatte zwischenzeitlich für Rudow zum 1:1 ausgeglichen (48.), ehe Fechner den Heimsieg für den NBSC eintütete (73.).



Das nächste TSV-Spiel steigt am Sonntag. Dann empfängt Rudow an der Stubenrauchstraße die Füchse Berlin. Anstoß ist um 15 Uhr.

