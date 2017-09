Hektische Schlussphase

Rudow. Al-Khalaf traf kurz vor Schluss für Berlin-Ligist Rudow beim 1. FC Schöneberg. Es wäre der Sieg gewesen, doch der Treffer wurde nach langen Diskussionen nicht gegeben. So blieb es in der am Ende sehr hektischen Begegnung (Rudows Trainer Aaron Müller musste hinter die Barriere, Schönebergs Konal sah Rot) beim 1:1 (0:1). Rudow spielt Sonntag (15 Uhr) im Pokal gegen Berolina Mitte und eine Woche später ebenfalls um 15 Uhr in der Liga gegen Blau-Weiß 90 (beide Spiele Stubenrauchstraße).

