Neukölln.

Zum 13. Mal fand Anfang Juli das Bärli-Ball-Turnier im Sportbad Britz statt. Zehn Teams aus fünf Neuköllner Grundschulen traten zum Wettbewerb im Wasserball an. Am Ende konnte die zweite Mannschaft der Rudower Schliemann-Grundschule den Siegerpokal in den Händen halten. Sie gewann das Finale mit 2:1 gegen die Buckower Lisa-Tetzner-Grundschule. Dritte wurde die erste Mannschaft der Rudower Matthias-Claudius-Grundschule.