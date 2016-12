Wettschießen um Geflügel

Rudow.

Beim traditionellen Geflügelschießen der Rudower Schützen 1960 messen sich am zweiten Advent nicht nur die Sportschützen, sondern auch interessierte Besucher an den Schießständen in der Stubenrauchstraße 113. Mitmachen kann jeder ab zwölf Jahren. Angetreten wird am Sonntag, 11. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole. Für ein Startgeld von vier Euro kann man fünf Scheiben schießen, jede weitere Scheibe kostet 50 Cent. Gäste und Vereinsmitglieder werden getrennt gewertet. Zu gewinnen gibt es in unterschiedlichen Kategorien fast fünf Zentner gefrorene Gänse, Enten und Puten. Weitere Infos unter662 64 69 oder www.rudowerschuetzen.de