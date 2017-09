Kein Abbiegen in Alt-Rudow

Rudow.

Auf Wunsch der Bezirksverordneten hat sich Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dafür eingesetzt, dass das Abbiegen vom Neudecker Weg in die Straße Alt-Rudow möglich ist – auch während der laufenden Bauarbeiten. Doch die zuständige Verkehrslenkung Berlin hat nein gesagt. Die Begründung: Mit dem Abbiegeverbot in die Geschäftsstraße soll vermieden werden, dass sich an der Ampel ein zu langer Stau aus Richtung Neudecker Weg bildet. Abbiegende Autos würden wegen überquerender Fußgänger in der Ampelfurt warten müssen und den geradeaus fahrenden Verkehr behindern.