Paketwirrwarr bei DHL

Hallo Nachbarn,



ein Paket sollte in die DHL-Packstation zugestellt werden. Leider war diese defekt. So wurde es in der Prierosser Straße in der Filiale der Postbank hinterlegt, wie der Sendungsverfolgung im Internet zu entnehmen war.

Soweit so gut. Beim Versuch es dort abzuholen, war dies nicht möglich: "Unsere Server sind nicht verfügbar und ohne Einscannen des Objektes ist eine Auslieferung nicht möglich." Ich hatte keine Zeit an den folgenden Tagen, um während der Öffnungszeiten erneut die Filiale aufzusuchen. Also, eine Abholvollmacht ausgestellt und einen freundlichen Menschen gebeten, dies für mich zu erledigen, was dieser auch am nächsten Tag in Angriff nahm.

Nun war die Filiale wegen technischer Probleme vorläufig ganz geschlossen. Es machte ja auch keinen Sinn ohne technische Unterstützung weiter zu arbeiten.

Am übernächsten Tag, ein neuer Versuch. Überraschung: Die Filiale war geöffnet. Schnell angestellt, nach Aufforderung vorgetreten, Vollmacht mit Sendungsnummer ( gem. DHL eineindeutig) und Personalausweises vorgelegt. Er war guter Dinge. "Die Karte für die Packstation?" Ja, die hatte er

natürlich nicht, dafür ja die Vollmacht. "Das geht so nicht", schallte ihm entgegen.

Die Aufzählung der genannten Umstände und die Kenntnis des Empfängers mit dessen Anschrift und der Sendungsnummer und die persönliche Identifizierung führten nur zu einem müden Lächeln seiner Gegenüber. Der Hinweis, dass DHL die Vorlage der Karte der Packstation gar nicht vorsieht, half ebenfalls nicht, denn in dieser Filiale gelten die Auslieferungsbedingungen der Postbank, die der DHL-Kunde übrigens gar nicht kennen kann.

Der Empfänger verließ vorzeitig seine Arbeitsstätte, um das Paket abzuholen. Er legte die Karte für die Packstation vor, die nur in Augenschein genommen wurde (!), und bekam das Paket ausgehändigt.



Tipp: Ein wenig mehr Freundlichkeit und Kulanz hätten den Kunden, ja liebe Postbänker: DEN KUNDEN, nicht verärgert. Gerade wenn der Service aus technischen Gründen nicht funktioniert sollte das menschliche Miteinander dies doch ausgleichen können.

