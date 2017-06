Entwürfe für die Promenade am Ostkreuz

Rummelsburg. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Zukunft des Baugebiets „An der Mole“ geht am Donnerstag, 6. Juli, in die zweite Runde.

Alle Anwohner sind von 19 bis 22 Uhr in die Aula der Jugendherberge am Ostkreuz, Marktstraße 9, eingeladen. Hintergrund: Für die Gestaltung der Fläche südöstlich des S-Bahnhofs Ostkreuz läuft derzeit ein kooperatives Gutachterverfahren. Die Promenade liegt zwischen dem Paul-und-Paula-Ufer an der Rummelsburger Bucht und dem S-Bahnhof Ostkreuz, der das Rückgrat des Baugebiets bildet. Drei Gutachterbüros haben bereits am 4. Mai in einer Zwischenpräsentation einem Fachgremium und der Öffentlichkeit ihre ersten Ideen und Skizzen für die Brache präsentiert und diskutiert. In der zweiten Veranstaltung stellen die Verkehrsplaner und Landschaftsarchitekten nun ihre überarbeiteten Entwürfe vor. Interessierte können sich an diesem Abend oder anhand einer eigens eingerichteten Webseite informieren und Anregungen einbringen: www.promenade-ostkreuz.de