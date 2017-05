Gesucht: Ideen für Promenade

Rummelsburg.

Im Zuge der Bebauung des Gebietes "An der Mole" soll es auch eine Promenade zwischen dem Paul-und-Paula-Ufer und dem S-Bahnhof Ostkreuz geben. Interessierte können sich ab sofort über die Planungen informieren und auch ihre Anregungen auf der Online-Plattform www.promenade-ostkreuz.de einbringen. Darüber hinaus gibt es am 6. Juli von 19 bis 22 Uhr in der Aula der Jugendherberge Ostkreuz in der Marktstraße 9 eine öffentliche Veranstaltung: Vorgestellt werden die finalen Entwürfe der beauftragten Verkehrsplaner und Landschaftsarchitekten für die Fläche.