Informations- und Diskussionsabend zum interkulturellen Bauprojekt in der Victoriastadt

Die SozDia Stiftung Berlin plant, auf ihren Grundstücken in der Pfarrstraße 93 und in der Hauffstraße 6 neben der Kita Buntstift Wohnhäuser zu errichten mit dem Ziel dort ein lebendiges interkulturelles Zusammenleben zu ermöglichen. Am Donnerstag, den 23.02.2017, laden wir hierzu alle interessierten Nachbar*innen um 19 Uhr zum Informations- und Diskussionsabend in die Begegnungsstätte alte schmiede ein. Dabei wollen wir über den aktuellen Planungsstand und das weitere Verfahren informieren sowie einige Schlüsselfragen gemeinsam diskutieren. Hier finden Sie weitere Informationen.