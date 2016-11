Rummelsburg.

Zum Tag der offenen Tür lädt die Max-Taut-Schule am Sonnabend, 26. November, ein. Das Angebot richtet sich vor allem an Schüler der 10. Klasse mit Mittlerem Schulabschluss, die eine Berufsausbildung mit Fachhochschulreife oder das Abitur anstreben. Sie können sich zwischen 10 und 13 Uhr in der Schule in die Fischerstraße 35 informieren. Weitere Informationen gibt es unter52 28 01 27 und im Internet unter www.max-taut-schule.de