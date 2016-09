Rummelsburg.

Anwohner der Wönnichstraße haben in der Nacht zu Donnerstag, 15. September, die Polizei alarmiert, nachdem sie gegen 1.30 Uhr einen Autoeinbruch beobachtet hatten. Offenbar hatte jemand die Scheine eines Pkw eingeschlagen. Die Polizisten konnten in der Nähe zwei Männer festnehmen. Insgesamt wurden in dieser Nacht in der Wönnichstraße drei Autos aufgebrochen. Die Identität der Männer muss noch geklärt werden.