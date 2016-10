Berlin: Heizkraftwerk Klingenberg |

Rummelsburg. Legendär ist in Rummelsburg die historische Flußbadeanstalt am Kraftwerk Klingenberg. Am Sonnabend, 22. Oktober, erinnert Günter Toepfer bei einer Führung ab 10 Uhr an die geschichtsträchtigen Orte der Industriekultur: neben der Flußbadeanstalt ist es die Fabrik, in der das für Strumpfhosen geeignete Perlon erfunden wurde, sowie die Waisenhäuser. Die Führung ist kostenlos. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben unter 509 81 13. KW