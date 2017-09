Auf zum Wasserfest: Drachenbootrennen, Musik und mehr

Rummelsburg. Mit spannenden Bootsrennen, Live-Musik und einem bunten Programm wartet das elfte Wasserfest an der Rummelsburger Bucht auf. Es steigt am Sonnabend, 9. September, ab 10 Uhr an der Zillepromenade.

Auf das beliebte Kiezfest des Stadtteilzentrums Ikarus dürfen sich die Anwohner der Rummelsburger Bucht und alle Besucher auch in diesem Jahr freuen.Neben dem schon legendären Drachenbootrennen gibt es eine neue Ruderregatta und eine Schulsegelregatta für junge Wassersportler. Dazu halten die Veranstalter diverse weitere Angebote und Aktionen bereit.Ein buntes musikalisches Programm von Straßen- über Gospel- hin zu Rockmusik, politische Talks oder kulinarische Spezialitäten. Verkaufsstände laden zum Stöbern und Shoppen ein, abends sorgt ein Freiluftkino für einen unterhaltsamen Ausklang.Unterstützt wird das elfte Wasserfest in diesem Jahr unter anderem von der Wohnungsbaugesellschaft Howoge und dem Bürgerhaushalt Lichtenberg.