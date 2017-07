Berlin: Erlöserkirche |

Rummelsburg. Organistin Maria Schwarwieß gastiert in der Reihe „Orgelsommer“ am Donnerstag, 27. Juli, in der Erlöserkirche in der Nöldnerstraße 43. Auf der Schuke-Orgel aus dem Jahr 1940 spielt die Virtuosin Werke von Johann Sebastian Bach und Edward Grieg sowie Improvisationen. Los geht’s um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Spende für die Gemeindearbeit willkommen. bm