Lichtenberg.

Die Künstlerin Margaret Rorison lädt am 21. Dezember um 19 Uhr zum Kunstgespräch in die Lichtenberg Studios in der Türrschmidtstraße 24 ein. Zum zweiten Mal wohnt die Filmemacherin aus Baltimore derzeit im Künstlerdomizil auf Zeit und erkundet im Dezember den Bezirk. Mit Gästen möchte sie über die Arbeiten sprechen, die bei ihrem ersten Aufenthalt in Berlin entstanden sind. Infos gibt es unter68 80 99 53 und www.lichtenberg-studios.de