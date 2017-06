Gemeinsames Gospelsingen

Berlin: Erlöserkirche |

Rummelsburg. In den 1980er-Jahren kamen Tausende Besucher zu den beliebten Bluesmessen, jetzt ist die Erlöserkirche wieder Schauplatz ungewöhnlicher Veranstaltungen. Am Sonntag, 25. Juni, lädt das evangelische Gotteshaus in der Nöldnerstaße 43 zum gemeinsamen Gospelsingen ein. Willkommen sind Chöre und alle Musikfreunde, die gern Gospels und Spirituals singen. Los geht’s um 17 Uhr mit einer Aufwärmphase – zum Kennenlernen, Ausprobieren und Spaß haben. Zusammen mit seiner Gospelband und dem Chorprojekt „Lighthill Gospel“ leitet Stephan Zebe die Gastsänger an. Um 18 Uhr startet dann das Konzert, mit von der Partie ist Pfarrerin Sapna Joshi, die in den Pausen einige Worte ans Publikum richten wird. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Spende für die Gemeindekasse ist willkommen. bm