Kulturtour des Bürgermeisters

Rummelsburg. Wie es mit der Kultur in Lichtenberg steht, darüber informiert der Bürgermeister Michael Grunst (Die Linke) interessierte Bürger am Sonnabend, 13. Mai, bei einem Kiezspaziergang. Los geht es um 10 Uhr auf dem Tuchollaplatz. Die weiteren Stationen sind das Museum Lichtenberg in die Türrschmidtstraße 24 und die Ateliers im Kaskelkiez bis hin zur Frankfurter Allee Süd. Anschließend gibt es von 15.30 bis 16.30 Uhr ein Gespräch im Studio Bildende Kunst in der John-Sieg-Straße 13. Eine Anmeldung zum Spaziergang ist nicht notwendig. KW