Rummelsburg. Das Sommerfest rund um die Erlöserkirche steigt in diesem Jahr am Sonnabend, 15. Juli, ab 14 Uhr im und am evangelischen Gotteshaus in der Nöldnerstraße 43. Los geht es um 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Im Anschluss gibt es ein buntes Programm, Spiele, Kultur und Kulinarisches. Alle Nachbarn und Gäste sind herzlich willkommen. bm