Am 9. September 2017 lädt das iKARUS stadtteilzentrum der SozDia Stiftung Berlin – Gemeinsam Leben Gestalten – zum 11. Mal zum alljährlichen spritzigen Wasserfest an der Rummelsburger Bucht ein. Große und kleine Besucher*innen des beliebten Kiezfestes dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm entlang der gesamten Zillepromenade freuen.Das legendäre Drachenbootrennen, die neue Ruderregatta und auch die Schulsegelregatta für junge Wassersportler*innen verwandeln die Rummelsburger Bucht in einen Schauplatz spannender Rennen. Diverse weitere Aktionen, ein breites musikalisches Repertoire von Straßen- über Gospel- hin zu Rockmusik, politische Talks, besondere kulinarische Angebote, bunte Verkaufsstände zum Stöbern sowie ein abendliches Freiluftkino erwarten die Besucher*innen des diesjährigen Wasserfestes.Unterstützt wird das Wasserfest dieses Jahr u.a. von der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE und dem Bürgerhaushalt Lichtenberg.