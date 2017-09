Diskussion zu mehr Sicherheit

Berlin: Nachbarschaftszentrum "Altes Lazarett" |

Rummelsburg. „Mehr Sicherheit für Berlin“ lautet der Titel einer Podiumsdiskussion mit Innensenator Andreas Geisel und dem Bundestags-Kandidaten Kevin Hönicke (beide SPD) am 13. September, um 19 Uhr im Nachbarschaftszentrum „Altes Lazarett“, Erich-Müller-Straße 9. In der Rummelsburger Bucht sprechen die beiden Politiker über Themen der inneren Sicherheit in der Bundeshauptstadt. Moderiert wird die Veranstaltung von Karin Halsch, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Interessierte Gäste sind willkommen. bm