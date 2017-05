Wohin mit dem Kinderwagen?

Berlin: Max-Taut-Aula |

Lichtenberg. Nicht selten versperren im Hausflur abgestellte Kinderwagen oder Rollatoren den Durchgang. Zusätzliche Abstellanlagen in Wohnhäusern der Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften könnten das Problem lösen. Für solche Abstellmöglichkeiten spricht sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung aus. Am 18. Mai wird sie den Vorschlag einbringen, mit einem Modellprojekt diese Lösung in einer Wohnanlage auszutesten. Die Bezirksverordnetenversammlung findet ab 17 Uhr in der Max-Taut-Aula in der Fischerstraße 36 statt. KW