Schwerverletzter nach Unfall

Rummelsburg.

An der Kreuzung Köpenicker Chaussee und Zur alten Flussbadeanstalt hat es am Abend des 30. September einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 54-Jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dieser zog sich beim Sturz schwere Verletzungen an Armen und Händen zu. Der Autofahrer erlitt einen Schock, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.