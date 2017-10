Der Herbst, eine inspirierende Jahreszeit

Die Künstlerin Sabine Helbing mag den Herbst. Tagsüber, bei ihren Spaziergängen durch den Grunewald, freut sie sich zwar auch auf einen leckeren Tee in ihrem Zuhause, den Tag auf dem Sofa ausklingen zu lassen, kommt für sie allerdings nicht in Frage. Vielmehr zieht sie sich in ihre Küche zurück, wo sie manchmal bis in die Nacht hinein am Küchentisch sitzt und malt.Noch arbeitet die Autodidaktin ausschließlich mit Aquarellfarbe. Ihre Bilder bezeichnet sie insofern auch als "Küchentischaquarelle". Eine gleichlautende Ausstellung fand übrigens im Januar und Februar in der Stadtbibliothekin Berlin-Marzahn statt.Weil der Küchentisch von Sabine Helbing nicht ganz so groß ist, entstehen an ihm überwiegend kleinformatige Bilder. Und diese werden ab dem 20. Oktober 2017 in der Galeriein der Breite Straße 40 in Schmargendorf in der zweiten Einzelausstellung der Künstlerin zu sehen sein.