Berlin: Gartenarbeitsschule Ilse Demme |

Schmargendorf. Auch in der Gartenarbeitsschule Ilse Demme, Dillenburger Straße 57, bricht die besinnliche Zeit an. Bei einem Adventsnachmittag am Freitag, 25. November, können sich Besucher von 14 bis 19 Uhr im festlichen Rahmen von den Angeboten der Schule überzeugen. Neben einem Café und dem Verkauf von Fruchtaufstrichen gibt es viele Bastelmöglichenkeiten für Kinder. tsc