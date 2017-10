Kiezspaziergang zur Tabakfabrik

Schmargendorf.

Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) lädt am Sonnabend, 14. Oktober, zum 190. Kiezspaziergang ein. Der Rundgang beginnt auf dem Betriebshof der Berliner Stadtreinigung (BSR) in der Forckenbeckstraße 2. Nach einigen Informationen zum BSR-Fuhrpark und dem benachbarten Energie-Konzern Vattenfall geht es weiter zur ehemaligen Tabakfabrik Reemtsma, wo der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Allner eine Führung durch einen Teil der Gebäude vornimmt. Der Kiezspaziergang endet in der Kantine des Geländes. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem BSR-Gelände, die Teilnahme ist kostenfrei. Informationen über die bisherigen Kiezspaziergänge gibt es unter www.kiezspaziergaenge.de