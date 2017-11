Deutsche Wohnen gehört zu „Besten Ausbildern Deutschlands“

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen hat an der Studie „Deutschlands beste Ausbilder“ des Wirtschaftsmagazins Capital und der Ratgeberseite Ausbildung.de teilgenommen. Das Unternehmen hat insgesamt vier von fünf möglichen Sternen in der Gesamtauswertung erhalten und wird als einer der „Besten Ausbilder Deutschlands“ und als einer der „Besten Ausbilder Deutschlands / Duales Studium" ausgezeichnet. Besonders gut schnitt das Unternehmen in den Kategorien „Lernen im Betrieb“ und „Engagement des Unternehmens“ ab, wo es jeweils fünf Sterne erhielt.



Insgesamt beteiligten sich deutschlandweit über 500 Unternehmen an der Studie, die Capital und die Webseite Ausbildung.de durchgeführt haben. Teil nahmen unter anderem Unternehmen aus den Branchen Industrie und Maschinenbau, Konsumgüter und Handel sowie Banken und Finanzdienstleistungen. Dabei spielte die Größe der teilnehmenden Unternehmen keine Rolle. Von Familienunternehmen bis hin zu DAX-Unternehmen konnten alle teilnehmen.



Im Rahmen der Studie fand von Mai bis Juni 2017 eine Online-Umfrage statt, in der die Personalverantwortlichen der Unternehmen Selbstauskünfte zu verschiedenen Themen geben konnten. Diese umfassten Betreuung, Lernen im Betrieb, Engagement des Unternehmens und Erfolgschancen für Auszubildende. Bei den Fragen der Umfrage wurde darauf geachtet in erster Linie Fakten zu erfassen, um so die Angaben der Unternehmen überprüfbar zu machen.



Laut Ergebnissen der Studie bieten mehr als acht von zehn Unternehmen ihren Azubis nach Abschluss der Ausbildung eine berufliche Perspektive. Darüber hinaus bieten zwei Drittel der an der Studie teilnehmenden Unternehmen ein duales Studium an.

Gefällt mir