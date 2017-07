Gemeinde erinnert an Pfarrer Karl Lützow

Schmöckwitz. Am 1. August wäre der frühere Ortspfarrer Karl Lützow (1867-1933) 150 Jahre alt geworden. Die Kirchengemeinde erinnert an den Gottesmann mit mehreren Veranstaltungen.

Am 4. August gibt es ab 20 Uhr ein Konzert mit Domorganist Thomas Sauer in der Dorfkirche in Alt-Schmöckwitz. Am gleichen Ort hält Ortschronist Wolfgang Stadthaus am 5. August um 17 Uhr einen Vortrag über Pfarrer Lützow, danach gibt es um 19 Uhr im Gemeindehaus Alt-Schmöckwitz 1 einen Empfang der Heimatvereine Schmöckwitz und Eichwalde mit Nachkommen des Pfarrers Lützow. Und am 6. August erinnert die Gemeinde mit einem Festgottesdienst in der Schmöckwitzer Kirche an Karl Lützow, Beginn ist um 10.45 Uhr. Bei allen Veranstaltungen wird auch das Buch von Wolfgang Stadthaus über Pfarrer Lützow verkauft.