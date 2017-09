Tschaikowsky Ballett-Festival für die Familien - Das Russische Nationalballett

Schwanensee - Nussknacker - Dornröschen

Märchenwelten in der feinsten Sprache des klassischen Balletts



Vom 1. bis zum 3. Dezember 2017 findet in der Urania das dritte Tschaikowsky Ballett-Festival für Kinder und Erwachsene statt. In seinem Rahmen werden drei größte und bezauberndste Werke des klassischen Ballett-Repertoires zur legendären Musik von P. I. Tschaikowsky vom Russischen Nationalballett präsentiert: „Schwanensee“, „Der Nussknacker“ und „Dornröschen“.



Die kleinen und großen Ballettfreunde, die von Märchen gar nicht genug bekommen können, dürfen sich besonders freuen. Diese Ballettaufführungen zeichnen sich dadurch aus, dass die wunderschöne Märchenerzählerin Jeannie aus dem Nebel erscheint und auf unnachahmliche Weise die kleinen Zuschauer mit den größten Ballettklassikern bekannt macht.



Jeannie lädt das Publikum in das prachtvolle Zauberreich von Schwanensee, Nussknacker und Dornröschen ein, – wo das Gute und Schöne wirken und wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte. Darüber hinaus gibt es eine Menge zu bestaunen: Die hinreißenden Choreografien, die faszinierende Pracht des Bühnenbilds, über Tausend wunderbare Kostüme und die zauberhaften Geschichten machen Tschaikowskys Ballett-Festival zu einem opulenten Fest für die Sinne.



Die Ballettaufführungen mit der Märchenerzählerin gelten als Familien-Highlight in ganzem Europa.





Für Groß und Klein ist es eine willkommene Chance, die einzigartige Perfektion des Balletts zu erleben und mühelos den Zugang zur zauberhaften Welt des Balletts zu finden.



Jede Szene wird durch eine Erzählung anschaulich gemacht, so dass auch die Kleinsten im Publikum den getanzten Szenen und der Balletthandlung mühelos folgen können.







Alle Termine:

Fr, 01.12. 18.00 Uhr Schwanensee mit Erzählerin

Sa, 02.12., 14.00 Uhr Nussknacker mit Erzählerin

Sa, 02.12., 18.00 Uhr Nussknacker mit Erzählerin

So, 03.12., 11.00 Uhr Dornröschen mit Erzählerin

So, 03.12., 15.00 Uhr Dornröschen mit Erzählerin