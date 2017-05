Bebauungsplan liegt aus

Berlin: Rathaus Schöneberg |

Schöneberg.

Das Bezirksamt legt den Entwurf des Bebauungsplanes 7-74 für das Grundstück am Tempelhofer Weg 25-26, an der Gotenstraße 34-43 und am Sachsendamm 65-66 bis einschließlich 9. Juni öffentlich aus. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen. Während der Auslegung können Stellungnahmen abgegeben werden. Sie fließen in die abschließende Abwägung der öffentlichen und privaten Belange ein. Eine Einsichtnahme in die Pläne im Stadtplanungsamt, Raum 3048, im Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, ist montags bis mittwochs, 8 bis 15.30 Uhr, donnerstags, 7.30 bis 18 Uhr, freitags, 8 bis 14 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung unter

902 77 64 78 möglich. Die Unterlagen sind auch online einzusehen: www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bebauungsplan